Наріман Джелялов подякував Зеленському та Ердогану за участь у звільненні кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Незаконно заарештований окупаційною російською владою у Криму заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов написав листи, в яких подякував президенту України Володимиру Зеленському та президенту Турецької Республіки Реджепу Тайіпу Ердогану за участь у звільненні кримських татар. Відповідні листи на своєму Facebook опублікував адвокат Джелялова Микола Полозов, передає УНН.
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В оприлюднених листах журналіст і політолог подякував президенту Зеленському за виступ на засіданні ГА ООН, в якому останній згадав справу щодо незаконного арешта Джелялова та долі інших кримських татар, які потрапили під жорстокі репресії російської влади.
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“Я хочу висловити подяку пану Президенту за таку високу підтримку та участь в моїй долі. Розумію, що Президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримськотатарського народу”, — написав Джелялов.
Також заступник голови Меджлісу подякував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за участь у звільненні кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.
“Висловлюю подяку Президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримськотатарського народу”, — додав Джелялов.
Нагадаємо
3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ять осіб, в тому числі кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джелялова.
Підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джелялова на два місяці — до 4 листопада.
Наріман Джелялов заперечує всі звинувачення на свою адресу. 8 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Джелялова.
10 вересня Полозов інформував про те, що російська ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла, посиливши звинувачення та інкримінувавши йому “вчинення диверсії” замість “пособництва”.