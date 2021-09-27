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Нариман Джелялов поблагодарил Зеленскому и Эрдогану за участие в освобождении крымских татар

Нариман Джелялов поблагодарил Зеленскому и Эрдогану за участие в освобождении крымских татар

Киев  •  УНН

 • 16492 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Незаконно арестован оккупационными российскими властями в Крыму заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов написал письма, в которых поблагодарил президента Украины Владимиру Зеленскому и президенту Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом за участие в освобождении крымских татар. Соответствующие письма в своем Facebook опубликовал адвокат Джелялова Николай Полозов, передает УНН.

Детали

В обнародованных письмах журналист и политолог поблагодарил президента Зеленского за выступление на заседании ГА ООН, в котором последний вспомнил дело о незаконном аресте Джелялова и судьбы других крымских татар, которые попали под жестокие репрессии российских властей.

Цитата

“Я хочу выразить благодарность господину Президенту за такую высокую поддержку и участие в моей судьбе. Понимаю, что Президент высказывал позицию, мнения и поддержку тысяч свободных людей, в том числе и моих соотечественников, которые продолжают борьбу за восстановление территориальной целостности Украины, права человека и достойное будущее крымскотатарского народа”, — написал Джелялова.

Также заместитель председателя Меджлиса поблагодарил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган за участие в освобождении крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

“Выражаю благодарность Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдоган за неизменную позицию Турецкой Республики о территориальной целостности Украины, постоянное участие в поддержке и защите интересов крымскотатарского народа”, — добавил Джелялова.

Напомним

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек , в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова на два месяца — до 4 ноября.

Нариман Джелялова отрицает все обвинения в свой адрес. 8 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Джелялова.

10 сентября Полозов информировал о том, что российская ФСБ переквалифицировала дело Джелял, усилив обвинения и инкриминировав ему “совершение диверсии” вместо “пособничество”.

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