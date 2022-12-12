"Нарешті палять там, де треба": Гайдай підтвердив удар по базі рашистів у Сватовому

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15528 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 49407 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89021 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140053 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164996 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340675 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218162 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193128 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326075 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458967 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75664 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30388 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 34039 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34496 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33342 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340675 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326075 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544075 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675143 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75664 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113590 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198649 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224708 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217724 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Нарешті палять там, де треба": Гайдай підтвердив удар по базі рашистів у Сватовому

"Нарешті палять там, де треба": Гайдай підтвердив удар по базі рашистів у Сватовому

Київ • УНН

 • 1175221 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону підтвердив ураження бази російських окупантів, яку вони облаштували у гуртожитку міста Сватово, передає УНН.

Цитата

“За останній тиждень окупанти, нарешті, дослуховуються до нашого президента – палять там, де треба, і це не поодинокі випадки, насправді. І от вчорашній випадок – цей гуртожиток. Десь ще протягом тижня вони і в приватних будинках палили. Палили там, де казарми, боєкомплекти. Тому для наших сил оборони це йде на користь”, – сказав Гайдай.

Нагадаємо

Сергій Гайдай підтвердив, що у готелі "Гостьовий дім Жданова", де був штаб вагнерівців, відбулася “бавовна”.

На захопленій території Луганської області окупанти планують розпочати масову мобілізацію чоловіків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33