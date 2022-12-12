"Нарешті палять там, де треба": Гайдай підтвердив удар по базі рашистів у Сватовому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону підтвердив ураження бази російських окупантів, яку вони облаштували у гуртожитку міста Сватово, передає УНН.
Цитата
“За останній тиждень окупанти, нарешті, дослуховуються до нашого президента – палять там, де треба, і це не поодинокі випадки, насправді. І от вчорашній випадок – цей гуртожиток. Десь ще протягом тижня вони і в приватних будинках палили. Палили там, де казарми, боєкомплекти. Тому для наших сил оборони це йде на користь”, – сказав Гайдай.
Нагадаємо
Сергій Гайдай підтвердив, що у готелі "Гостьовий дім Жданова", де був штаб вагнерівців, відбулася “бавовна”.
На захопленій території Луганської області окупанти планують розпочати масову мобілізацію чоловіків.