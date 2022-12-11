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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Луганській ОВА підтвердили, що в будівлі з вагнерівцями відбулася “бавовна”

В Луганській ОВА підтвердили, що в будівлі з вагнерівцями відбулася “бавовна”

Київ • УНН

 • 1859934 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що в “Гостьовому домі Жданова”, де знаходився штаб вагнерівців, відбулася “бавовна”. Про це від повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«В них там відбулася “бавовна”, якраз де був штаб вагнерівців. В мережі навіть з'явилося відео з перших хвилин після того, як вони кажуть, там відбувся “хлопок”. Навіть не приховують, що там величезні втрати. А ми ж розуміємо, що медицина в них не на належному рівні. Я впевнений, що серед тих, кому вдалося вижити, мінімум 50% помруть до того, як їм нададуть медичну допомогу. Тому що на Луганщині вкрали обладнання і з передової поранених треба везти в Луганськ. Багато хто не доїжджає», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо

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