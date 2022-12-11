В Луганській ОВА підтвердили, що в будівлі з вагнерівцями відбулася “бавовна”

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«В них там відбулася “бавовна”, якраз де був штаб вагнерівців. В мережі навіть з'явилося відео з перших хвилин після того, як вони кажуть, там відбувся “хлопок”. Навіть не приховують, що там величезні втрати. А ми ж розуміємо, що медицина в них не на належному рівні. Я впевнений, що серед тих, кому вдалося вижити, мінімум 50% помруть до того, як їм нададуть медичну допомогу. Тому що на Луганщині вкрали обладнання і з передової поранених треба везти в Луганськ. Багато хто не доїжджає», – повідомив Гайдай.

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