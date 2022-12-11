Екстрено "вимкнули світло": спецпризначенці СБУ знищили "Камаз" з окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вдарили по ворожому "Камазу", в якому було 10 російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook СБУ.
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"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ екстрено “вимкнули світло” у 10 окупантів. Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський “Камаз” та його “пасажирів”. Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
10 грудня у Криму сталася "бавовна". Як повідомив Telegram-канал "Карта повітряних тривог", вибухи пролунали на аеродромі "Бельбек" та в Джанкої.