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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12387 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Екстрено "вимкнули світло": спецпризначенці СБУ знищили "Камаз" з окупантами

Екстрено "вимкнули світло": спецпризначенці СБУ знищили "Камаз" з окупантами

Київ • УНН

 • 948177 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України вдарили по ворожому "Камазу", в якому було 10 російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook СБУ.

Цитата

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ екстрено “вимкнули світло” у 10 окупантів. Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський “Камаз” та його “пасажирів”. Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

10 грудня у Криму сталася "бавовна". Як повідомив Telegram-канал "Карта повітряних тривог", вибухи пролунали на аеродромі "Бельбек" та в Джанкої.

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