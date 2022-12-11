Экстренно "отключили свет": спецназовцы СБУ уничтожили "Камаз" с оккупантами

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"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ экстренно “отключили свет” у 10 оккупантов. Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский “Камаз” и его “пассажиров”. Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь", – говорится в сообщении.

Напомним

10 декабря в Крыму произошел "хлопок". Как сообщил Telegram-канал "Карта воздушных тревог", взрывы прогремели на аэродроме "Бельбек" и в Джанкое.