Экстренно "отключили свет": спецназовцы СБУ уничтожили "Камаз" с оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ударили по вражескому "Камазу", в котором находилось 10 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook СБУ.
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"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ экстренно “отключили свет” у 10 оккупантов. Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский “Камаз” и его “пассажиров”. Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь", – говорится в сообщении.
Напомним
10 декабря в Крыму произошел "хлопок". Как сообщил Telegram-канал "Карта воздушных тревог", взрывы прогремели на аэродроме "Бельбек" и в Джанкое.