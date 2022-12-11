В Луганской ОВА подтвердили, что в здании с вагнеровцами произошел "хлопок"

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«В них там состоялся “хлопок”, как раз где был штаб вагнеровцев. В сети даже появилось видео с первых минут после того, как они говорят, там произошел “хлопок”. Даже не скрывают, что там огромные потери. А ведь мы понимаем, что медицина у них не на должном уровне. Я уверен, что среди тех, кому удалось выжить, минимум 50% умрут до того, как им будет оказана медицинская помощь. Потому что в Луганской области украли оборудование и из передовой раненых нужно везти в Луганск. Многие не доезжают», – сообщил Гайдай.

Напомним

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ударили по вражескому "Камазу", в котором было 10 российских оккупантов.