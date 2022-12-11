В Луганской ОВА подтвердили, что в здании с вагнеровцами произошел "хлопок"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что в “Гостевом доме Жданова”, где находился штаб вагнеровцев, состоялся “хлопок”. Об этом сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
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«В них там состоялся “хлопок”, как раз где был штаб вагнеровцев. В сети даже появилось видео с первых минут после того, как они говорят, там произошел “хлопок”. Даже не скрывают, что там огромные потери. А ведь мы понимаем, что медицина у них не на должном уровне. Я уверен, что среди тех, кому удалось выжить, минимум 50% умрут до того, как им будет оказана медицинская помощь. Потому что в Луганской области украли оборудование и из передовой раненых нужно везти в Луганск. Многие не доезжают», – сообщил Гайдай.
Напомним
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