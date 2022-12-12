"Наконец-то курят там, где нужно": Гайдай подтвердил удар по базе рашистов в Сватово

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона подтвердил поражение базы российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии города Сватово, передает УНН.

Цитата

“За последнюю неделю оккупанты, наконец-то, прислушиваются к нашему президенту – курят там, где надо, и это не единичные случаи, на самом деле. И вот вчерашний случай – это общежитие. Где-то еще в течение недели они и в частных домах курили. Курили там, где казармы, боекомплекты. Поэтому для наших сил обороны это приносит пользу”, – сказал Гайдай.

Напомним

Сергей Гайдай подтвердил, что в гостинице "Гостевой дом Жданова", где был штаб вагнеровцев, произошел “хлопок”.

На захваченной территории Луганской области оккупанты планируют начать массовую мобилизацию мужчин.

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