Нардепи змінили склад ТСК щодо забезпечення протидії інформаційному впливу РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентарі змінили склад Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі Увільнити народного депутата України від фракції “Слуга народу” Олександра Качуру від обов’язків члена Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.
Додамо, постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Нагадаємо, Верховна Рада України 17 жовтня ухвалила за основу та в цілому проект постанови № 2152 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.