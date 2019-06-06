Нардепи змінили адміністративно-територіальний устрій Львівської області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати ухвалили постанову про зміну адміністративно-територіального устрою Львівської області. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Львівської області, зміну і встановлення меж Сокальського району Львівської області ставить за мету упорядкування адміністративно-територіальних відносин в сучасних умовах та забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад.
Нагадаємо, наприкінці травня нардепи Верховної Ради проголосували за основу і в цілому за зміну межі міста Горлівка та Бахмутського району для того, щоб жителі селища Гладосове змогли отримувати пенсії на рівні з іншими громадянами.