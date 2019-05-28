Рада включила селище під Горлівкою в інший район через пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Депутати Верховної Ради проголосували за основу і в цілому за зміну межі міста Горлівка та Бахмутського району для того, щоб жителі селища Гладосове змогли отримувати пенсії на рівні з іншими громадянами. Відповідне рішення підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області пропонує змінити межі Бахмутського району та міста Горлівка Донецької області, збільшивши територію Бахмутського району на 71,7 гектара земель за рахунок передачі до його складу території селища Гладосове, а також затвердити територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 гектара та міста Горлівка загальною площею 40529,5 гектара, в результаті чого селище Гладосове фактично буде підпорядковане Новолуганській сільській раді Бахмутського району Донецької області.
Необхідність змін зумовлена тим, що жителі селища досі підпорядковані місту Горлівка, яке опинилось під окупацією, тож жителі селища, проживаючи у власних домівках, фактично стали переселенцями і змушені перетинати лінію розмежування в КПВВ "Майорське", щоб отримати соціальну допомогу і виплати.
Нагадаємо, з 1 червня КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил перейдуть на літній режим роботи.