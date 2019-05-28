Рада включила поселок под Горловкой в другой район из-за пенсионеров

Проект постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области предлагает изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области, увеличив территорию Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово, а также утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара, в результате чего поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

Необходимость изменений обусловлена тем, что жители поселка до сих пор подчинены городу Горловка, которое оказалось под оккупацией, и жители поселка, проживая в собственных домах, фактически стали переселенцами и вынуждены пересекать линию разграничения в КПВВ "Майорское", чтобы получить социальную помощь и выплаты.

Напомним, с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перейдут на летний режим работы.