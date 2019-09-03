Нардепи включили законопроект про скасування адвокатської монополії до порядку денного
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Парламентарі ухвалили включення до порядку денного і передачу на розгляд Конституційного суду України законопроект про скасування адвокатської монополії 1013/П, який дозволяє фахівцям без адвокатських посвідчень представляти інтереси особи в суді. Відповідне рішення підтримали 337 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як наголосив народний депутат, представник Президента України у КСУ Федір Веніславський наразі представляти інтереси людини в суді може лише адвокат, тоді як правник без адвокатського посвідчення захист особи в суді здійснювати не може.
Згідно ж із законопроектом, пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.
Метою запропонованих законопроектом змін є забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.
Нагадаємо, 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо скасування адвокатської монополії.