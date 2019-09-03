Нардепы включили законопроект об отмене адвокатской монополии в повестку дня

ukru
ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 3760 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113459 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115759 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121583 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126163 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151372 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150814 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140735 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196338 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 106889 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 95484 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

01:13 • 63427 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

02:05 • 72800 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 103220 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 124027 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 137147 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 196337 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 177114 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 202384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 115336 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 127353 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 129585 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 134047 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 130084 просмотра
Актуальное
Нардепы включили законопроект об отмене адвокатской монополии в повестку дня

Нардепы включили законопроект об отмене адвокатской монополии в повестку дня

Киев  •  УНН

 • 11758 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Парламентарии приняли включение в повестку дня и передачу на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект об отмене адвокатской монополии 1013/П, который позволяет специалистам без адвокатских удостоверений представлять интересы лица в суде. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Как отметил народный депутат, представитель Президента Украины в КСУ Федор Вениславский сейчас представлять интересы человека в суде может только адвокат, тогда как юрист без адвокатского удостоверения защиту лица в суде осуществлять не может.

Согласно же законопроекту, предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы