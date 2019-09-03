Нардепы включили законопроект об отмене адвокатской монополии в повестку дня

Как отметил народный депутат, представитель Президента Украины в КСУ Федор Вениславский сейчас представлять интересы человека в суде может только адвокат, тогда как юрист без адвокатского удостоверения защиту лица в суде осуществлять не может.

Согласно же законопроекту, предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Напомним, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии.