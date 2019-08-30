Президент пропонує надати дозвіл представництва в суді не лише адвокатам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Законопроектом "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" запропоновано надати дозвіл представництва у суді не лише адвокатам. Проект закону вніс на розгляд парламенту Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Законопроектом пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.
Водночас, запропоновано залишити норму про те, що виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення.
"Метою запропонованих законопроектом змін є забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги", - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.
Нагадаємо, 29 серпня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо скасування адвокатської монополії.