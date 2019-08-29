Зеленський вніс до Ради законопроект щодо скасування адвокатської монополії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо скасування адвокатської монополії, передає УНН.
Так, Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) зареєстровано сьогодні, 29 серпня, під номером 1013.
Законопроект визначено Президентом як невідкладний. Наразі текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Нагадаємо, раніше лідерів президентської партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук назвав основні законопроекти, які сьогодні будуть вносити до ВР.
Раніше Зеленський вже вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент.