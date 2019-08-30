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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 10016 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124693 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121790 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126271 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151456 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150836 просмотра

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Президент предлагает разрешить представительства в суде не только адвокатам

Президент предлагает разрешить представительства в суде не только адвокатам

Киев  •  УНН

 • 14641 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Законопроектом "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" предложено разрешить представительства в суде не только адвокатам. Проект закона внес на рассмотрение парламента Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

В то же время, предложено оставить норму о том, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения.

"Целью предложенных законопроектом изменений является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи через отмену адвокатской монополии на предоставление такой помощи", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, 29 августа Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене адвокатской монополии.

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