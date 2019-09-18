Нардепи ухвалили зміни щодо скорочення переліку об'єктів для ліцензування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Відповідне рішення підтримали 349 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 1050 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, направлений на зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності в сфері телекомунікацій.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощенню умов започаткування і ведення бізнесу в сфері телекомунікацій.
До другого читання до законопроекту було подано 16 правок, до голосування в цілому законопроект готували за скороченою процедурою.
Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу зміни щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.