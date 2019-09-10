Рада ухвалила за основу зміни щодо скорочення переліку об’єктів для ліцензування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу зміни щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 1050 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, направлений на зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності в сфері телекомунікацій.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощенню умов започаткування і ведення бізнесу в сфері телекомунікацій.
При цьому 295 парламентарів підтримали пропозицію голови ВРУ щодо скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.