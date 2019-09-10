Рада приняла за основу изменения относительно сокращения перечня объектов для лицензирования
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу изменения относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона № 1050 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, направленный на уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение начала и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать уменьшению административного давления на субъектов хозяйствования и упрощению условий открытия и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.
При этом 295 парламентариев поддержали предложение председателя ВРУ по сокращению наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.