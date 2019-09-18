Нардепы приняли изменения относительно сокращения перечня объектов для лицензирования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом изменения относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. Соответствующее решение поддержали 349 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона № 1050 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, направленный на уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение начала и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать уменьшению административного давления на субъектов хозяйствования и упрощению условий открытия и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.
Ко второму чтению в законопроект было подано 16 поправок, до голосования в целом законопроект готовили по сокращенной процедуре.
Напомним, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу изменения относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.