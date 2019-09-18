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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110969 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102820 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109917 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148203 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148612 просмотра

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Нардепы приняли изменения относительно сокращения перечня объектов для лицензирования

Нардепы приняли изменения относительно сокращения перечня объектов для лицензирования

Киев  •  УНН

 • 8494 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом изменения относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. Соответствующее решение поддержали 349 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 1050 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, направленный на уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение начала и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать уменьшению административного давления на субъектов хозяйствования и упрощению условий открытия и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Ко второму чтению в законопроект было подано 16 поправок, до голосования в целом законопроект готовили по сокращенной процедуре.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу изменения относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

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