Нардепи оплачуватимуть необхідні для доступу в ВР COVID-тести з власної кишені – Корнієнко

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“Жодних безкоштовних тестів для депутатів не буде, це нісенітниці... Не буде пунктів тестування у Верховній Раді, це неможливо зробити тому що будь-яка оренда у ВР — це оренда державного майна, вона через Prozorro відбувається певна процедура. Але поряд з ВР, ми запросимопровідні клініки, які встановлятьзвичайні комерційні пункти тестування на антиген, і депутати, працівники апарату або медіа, в яких немає зараз ПЛР-тесту з собою, зможуть здати тест на антиген за ринковими цінами”, — сказав він.

Деталі

Перший заступник спікера зазначив, що безкоштовного сервісу для нардепів нема, адже такої статті видатків нема у переліку видатків на народного депутата.

З його слів, за партійні кошти це зробити неможливо, адже це буде порушенням.

Додамо

2 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Згідно з документом, на період дії карантину допуск у приміщення Верховної ради народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється лише за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин.

Також допуск дозволено у разі негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.