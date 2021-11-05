Нардепы будут оплачивать необходимые для доступа в ВР COVID-тесты из собственного кармана - Корниенко

Цитата

“Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет, это бред. Не будет пунктов тестирования в Верховной Раде, это невозможно сделать, потому что любая аренда в ВР — это аренда государственного имущества, она через Prozorro происходит определенная процедура. Но наряду с ВР, мы пригласим проводные клиники, которые установят обычные коммерческие пункты тестирования на антиген, и депутаты, работники аппарата или медиа, в которых нет сейчас ПЦР-теста с собой, смогут сдать тест на антиген по рыночным ценам”, — сказал он.

Детали

Первый заместитель спикера отметил, что бесплатного сервиса для нардепов нету, ведь такой статьи расходов нет в перечне расходов на народного депутата.

По его словам, за партийные средства это сделать невозможно, ведь это будет нарушением.

Добавим

2 ноября Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

Согласно документу, на период действия карантина допуск в помещение Верховной рады, народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов и других посетителей, а также представителей СМИ разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

Также допуск разрешен в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболела не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.