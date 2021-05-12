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У нардепа Гончаренка в поїзді вкрали 20 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 21926 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка обікрали в поїзді. Злодії забрали сумку, в якій було 20 000 гривень і банківські картки. Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

У нардепа Гончаренка в поїзді вкрали 20 тисяч гривень

Цитата

"В понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса-Ковель на Рівненщину, де ми відкривали два нових Гончаренко-центри в Острозі та Вараші. В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки", - повідомив Гончаренко.

Деталі

За словами депутата, вранці він помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, злодії не дуже обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу супермаркеті в Жмеринці.

Співробітники жмеринської поліції вже протягом дня вийшли на слід крадіїв і повернули картки їх власнику.

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