У нардепа Гончаренка в поїзді вкрали 20 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка обікрали в поїзді. Злодії забрали сумку, в якій було 20 000 гривень і банківські картки. Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"В понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса-Ковель на Рівненщину, де ми відкривали два нових Гончаренко-центри в Острозі та Вараші. В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки", - повідомив Гончаренко.
Деталі
За словами депутата, вранці він помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, злодії не дуже обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу супермаркеті в Жмеринці.
Співробітники жмеринської поліції вже протягом дня вийшли на слід крадіїв і повернули картки їх власнику.
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