У нардепа Гончаренка в поїзді вкрали 20 тисяч гривень

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"В понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса-Ковель на Рівненщину, де ми відкривали два нових Гончаренко-центри в Острозі та Вараші. В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки", - повідомив Гончаренко.

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За словами депутата, вранці він помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, злодії не дуже обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу супермаркеті в Жмеринці.

Співробітники жмеринської поліції вже протягом дня вийшли на слід крадіїв і повернули картки їх власнику.

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