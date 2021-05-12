У нардепа Гончаренко в поезде украли 20 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в поезде. Воры забрали сумку, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ровенскую область, где мы открывали два новых Гончаренко-центры в Остроге и Вараше. Во время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки", - сообщил Гончаренко.
Детали
По словам депутата, утром он заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. Как оказалось, воры не очень осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу супермаркете в Жмеринке.
Сотрудники жмеринской полиции уже в течение дня вышли на след воров и вернули карточки их владельцу.
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