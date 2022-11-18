Нардеп запропонував букмекерам приєднатися до ініціативи криптобірж та передавати інформацію про гравців українській владі

Цитата

“Якщо ця ініціатива буде спрямована і допоможе у пошуку активів, як це заявлено, то звісно я її підтримую. Тим паче якщо це якось пов’язане з активами рф. Нам давно потрібно прибрати і відв’язати ці активи, щоб їх тут не було. А чому б до цієї ініціативи не приєднатися й букмекерам, якщо криптобіржі готові? Тим паче що у нас же цілий скандал був з однією із компаній (1xBet - ред.)”, - повідомив він.

Контекст

Нещодавно в Україні розгорівся скандал: розслідувачі InformNapalm виявили, що проросійський букмекер 1xBet займається збором особистих даних українців з подальшим їх вербуванням ФСБ.

За словами речника InformNapalm Михайла Макарука, 1xBet і досі не під санкціями в Україні, бо має певних покровителів при владі.

Нагадаємо

У ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки вже знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору “Твоя Беттінгова Компанія”, яка працює в Україні під брендом 1xBet.

Всі відомості були направлені на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для подальшого ініціювання процесу накладення санкцій. Водночас у Комісії досі не знайшли для цього підстав.



Раніше у КРАІЛ не помічали російського сліду букмекерів та майже півроку не анульовув​​али їх ліцензії.



І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.



Та навіть попри це, букмекери фактично продовжують працювати і досі – сайти та додаток 1xBet доступні для українських гравців. На думку експертів, цей факт взагалі ставить під сумнів доцільність ліцензій на гральний бізнес.