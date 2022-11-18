Нардеп запропонував букмекерам приєднатися до ініціативи криптобірж та передавати інформацію про гравців українській владі

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 57190 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 73246 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 110309 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 139595 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 187104 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 202728 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 400758 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229557 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196171 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 365633 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 67400 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 66431 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 67728 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 57674 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 66015 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 57141 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 400715 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 365601 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 578271 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 705673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 6006 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 89119 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 125366 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 209713 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 234879 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Нардеп запропонував букмекерам приєднатися до ініціативи криптобірж та передавати інформацію про гравців українській владі

Нардеп запропонував букмекерам приєднатися до ініціативи криптобірж та передавати інформацію про гравців українській владі

Київ • УНН

 • 513245 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Букмекерські компанії мають долучитися до ініціативи криптобірж Coinbase, Binance, KuCoin, WhiteBit і Kraken та ділитися з владою України інформацією про своїх клієнтів. Такої думки народний депутат від “Слуги народу” Андрій Боблях, передає УНН.

Цитата

“Якщо ця ініціатива буде спрямована і допоможе у пошуку активів, як це заявлено, то звісно я її підтримую. Тим паче якщо це якось пов’язане з активами рф. Нам давно потрібно прибрати і відв’язати ці активи, щоб їх тут не було. А чому б до цієї ініціативи не приєднатися й букмекерам, якщо криптобіржі готові? Тим паче що у нас же цілий скандал був з однією із компаній (1xBet - ред.)”, - повідомив він.

Контекст

Нещодавно в Україні розгорівся скандал: розслідувачі InformNapalm виявили, що проросійський букмекер 1xBet займається збором особистих даних українців з подальшим їх вербуванням ФСБ.

За словами речника InformNapalm Михайла Макарука, 1xBet і досі не під санкціями в Україні, бо має певних покровителів при владі.

Нагадаємо

У ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки вже знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору “Твоя Беттінгова Компанія”, яка працює в Україні під брендом 1xBet.

Всі відомості були направлені на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для подальшого ініціювання процесу накладення санкцій. Водночас у Комісії досі не знайшли для цього підстав.

Раніше у КРАІЛ не помічали російського сліду букмекерів та майже півроку не анульовув​​али їх ліцензії.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.

Та навіть попри це, букмекери фактично продовжують працювати і досі – сайти та додаток 1xBet доступні для українських гравців. На думку експертів, цей факт взагалі ставить під сумнів доцільність ліцензій на гральний бізнес.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57