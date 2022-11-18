Нардеп запропонував букмекерам приєднатися до ініціативи криптобірж та передавати інформацію про гравців українській владі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Букмекерські компанії мають долучитися до ініціативи криптобірж Coinbase, Binance, KuCoin, WhiteBit і Kraken та ділитися з владою України інформацією про своїх клієнтів. Такої думки народний депутат від “Слуги народу” Андрій Боблях, передає УНН.
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“Якщо ця ініціатива буде спрямована і допоможе у пошуку активів, як це заявлено, то звісно я її підтримую. Тим паче якщо це якось пов’язане з активами рф. Нам давно потрібно прибрати і відв’язати ці активи, щоб їх тут не було. А чому б до цієї ініціативи не приєднатися й букмекерам, якщо криптобіржі готові? Тим паче що у нас же цілий скандал був з однією із компаній (1xBet - ред.)”, - повідомив він.
Контекст
Нещодавно в Україні розгорівся скандал: розслідувачі InformNapalm виявили, що проросійський букмекер 1xBet займається збором особистих даних українців з подальшим їх вербуванням ФСБ.
За словами речника InformNapalm Михайла Макарука, 1xBet і досі не під санкціями в Україні, бо має певних покровителів при владі.
Нагадаємо
У ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки вже знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору “Твоя Беттінгова Компанія”, яка працює в Україні під брендом 1xBet.
Всі відомості були направлені на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для подальшого ініціювання процесу накладення санкцій. Водночас у Комісії досі не знайшли для цього підстав.
Раніше у КРАІЛ не помічали російського сліду букмекерів та майже півроку не анульовували їх ліцензії.
І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.
Та навіть попри це, букмекери фактично продовжують працювати і досі – сайти та додаток 1xBet доступні для українських гравців. На думку експертів, цей факт взагалі ставить під сумнів доцільність ліцензій на гральний бізнес.