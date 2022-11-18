Нардеп предложил букмекерам присоединиться к инициативе криптобирж и передавать информацию об игроках украинским властям

Цитата

“Если эта инициатива будет направлена ​​и поможет в поиске активов, как это заявлено, то, конечно, я ее поддерживаю. Тем более если это как-то связано с активами рф. Нам давно нужно убрать и отвязать эти активы, чтобы их здесь не было. А почему бы не присоединиться к этой инициативе и букмекерам, если криптобиржи готовы? Тем более что у нас же целый скандал был с одной из компаний (1xBet – ред.)”, – сообщил он.

Контекст

Недавно в Украине разгорелся скандал: расследователи InformNapalm обнаружили, что пророссийский букмекер 1xBet занимается сбором личных данных украинцев с последующей их вербовкой фсб.

По словам спикера InformNapalm Михаила Макарука, 1xBet до сих пор не под санкциями в Украине, потому что имеет определенных покровителей во власти.

Напомним

В ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности уже нашло основания для внесения на рассмотрение Правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору “Твоя Беттингова Компания”, работающую в Украине под брендом 1xBet.

Все сведения были направлены на рассмотрение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей для дальнейшего инициирования процесса наложения санкций. В то же время в Комиссии до сих пор не нашли для этого оснований.



Раньше в КРАИЛ не замечали российского следа букмекеров и почти полгода не аннулировали их лицензии.



И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.



И даже несмотря на это, букмекеры фактически продолжают работать до сих пор – сайты и приложение 1xBet доступны для украинских игроков. По мнению экспертов, этот факт вообще ставит под сомнение целесообразность лицензий на игорный бизнес.