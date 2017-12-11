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Нардеп вимагатиме від НАЗК копію перевірки декларацій Ворушиліна

Нардеп вимагатиме від НАЗК копію перевірки декларацій Ворушиліна

Київ • УНН

 • 9131 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. НАЗК має оприлюднити підсумки перевірки декларацій директора Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтина Ворушиліна. Про це у коментарі УНН зазначив народний депутат Ігор Луценко.

Як відомо, перевірка декларацій К.Ворушиліна розпочалась в червні поточного року. У серпні вона була продовжена, а в жовтні НАЗК повідомило, що нарешті її завершили.

Минуло більше місяця, але НАЗК так і не поспішає оприлюднювати результати цієї перевірки.

"Я обов'язково звернуся із депутатським запитом до НАЗК, аби отримати копію перевірки декларації пана Ворушиліна. Мене не дивує, що НАЗК досі не оприлюднило дані перевірки. Цей орган сьогодні є профанацією державної інституції, там немає керівництва. НАЗК треба ліквідувати якомога скоріше, аби не витрачати бюджетні кошти марно", - сказав він.

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І.Луценко додав, що українці мають знати результати перевірки декларацій К.Ворушиліна як очільника органу, що "засвітився" у найбільшому корупційному скандалі.

"Найбільша кількість питань у тих груп вкладників, із якими я співпрацюю, виникає саме до діяльності ФГВФО. Крім того, мабуть подібної думки і правоохоронні органи. Нагадаю, що рекордний хабар у 5 млн доларів був пов'язаний саме із ФГВФО. І я буду вірити у це, доки інформація не буде спростована у суді. Тому треба питати, перевіряти і надавати результати перевірки К.Ворушиліна, чи все у нього добре із фінансами", - зазначив І.Луценко.

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Раніше УНН повідомляв, що директор-розпорядник ФГВФО придбав на початку 2017 року новий будинок у Вишгородському районі Київщини. Проте інформацію про суттєві зміни у майновому стані в своїй декларації не відобразив, хоч мав це зробити в 10-денний термін.

"Згідно з частиною другої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство", - пояснили у НАЗК.

Крім того, у декларації не відображено зареєстрований на К.Ворушиліна будинок у Конча-Заспі.

Українські Національні Новини

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