Нардеп требует от НАПК копию проверки деклараций Ворушилина

Как известно, проверка деклараций К.Ворушилина началась в июне текущего года. В августе она была продолжена, а в октябре НАПК сообщило, что наконец ее завершили.

Прошло больше месяца, но НАПК так и не спешит обнародовать результаты этой проверки.

"Я обязательно обращусь с депутатским запросом к НАПК, чтобы получить копию проверки декларации господина Ворушилина. Меня не удивляет, что НАПК до сих пор не обнародовало данные проверки. Этот орган сегодня является профанацией государственного учреждения, там нет руководства. НАПК надо ликвидировать как можно скорее, чтобы не тратить бюджетные средства бесполезно", - сказал он.

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И.Луценко добавил, что украинцы должны знать результаты проверки деклараций К.Ворушилина как главы органа, который "засветился" в самом коррупционном скандале.

"Наибольшее количество вопросов к тем группам вкладчиков, с которыми я сотрудничаю, возникает именно в деятельности ФГВФЛ. Кроме того, очевидно подобного мнения и правоохранительные органы. Напомню, что рекордная взятка в 5 млн долларов была связана именно с ФГВФЛ. И я буду верить в это, пока информация не будет опровергнута в суде. Поэтому надо спрашивать, проверять и предоставлять результаты проверки К.Ворушилина, все ли у него хорошо с финансами", - отметил И.Луценко.

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Ранее УНН сообщал, что директор-распорядитель ФГВФЛ приобрел в начале 2017 года новый дом в Вышгородском районе Киевской области. Однако информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии в своей декларации не отразил, хотя должен был это сделать в 10-дневный срок.

"Согласно части второй статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в случае существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования, а именно: получение им дохода, приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода или приобретение имущества обязан письменно уведомить об этом Национальное агентство", - пояснили в НАПК.

Кроме того, в декларации не указан зарегистрированный на К.Ворушилина дом в Конча-Заспе.