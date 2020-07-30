Нардеп відзначила прогрес у вирішенні енергійної кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Криза в українській енергетиці триває, але "світло в кінці тунелю" все ж є. Про це в своєму Facebook написала член енергетичного комітету ВР, народний депутат Вікторія Гриб, передає УНН.
Як приклад Гриб розповіла про відновлення роботи найбільшого українського шахтоуправління "Добропіллявугілля".
Також, нардеп нагадала про нещодавно ухвалений закон про зниження "зелених" тарифів (№3658).
Заборгованість по зарплатах шахтарям хоч і частково, але погашена, додала Гриб.
Все це - результати системної роботи Антикризового енергетичного штабу під керівництвом Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, пише нардеп.
"Крім того, великий внесок в нормалізацію ситуації на енергетичному ринку робить в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
Влада показала, що може чути бізнес і оперативно реагувати на кризові ситуації. Це хороший сигнал для всіх учасників ринку", - додала вона.
У той же час, план з подолання кризи в енергетиці, розроблений Антикризовим штабом, виконують не всі. Йдеться про державні компанії "Центренерго" і "Енергоатом". Гриб констатує, що незважаючи на рекомендації Кабміну всім ТЕС перейти на споживання вугілля, "Центренерго" продовжує купувати більш дорожчий газ.
"Така поведінка керівництва енергетичних держкомпаній ставить під загрозу виконання Антикризового плану. Цей документ складений таким чином, що всі його частини є взаємозалежними. Якщо не виконати хоча б один пункт Плану, вивести енергетику з системної кризи не вийде", - говорить вона, відзначаючи, що дії "Центренерго" і "Енергоатому" можуть створити загрозу енергетичній безпеці України.
Мотиви антидержавної позиції обох компаній вивчає сьогодні спеціальна ініціативна група, пише нардеп. До її складу увійшли народні депутати, експерти і ряд представників енергоринку.
У найближчих планах - створити відповідну ТСК у ВР.
"Незалежно від того, як проголосує парламент, робота Групи триватиме до тих пір, поки ми не передамо всі зібрані матеріали в правоохоронні та антикорупційні органи", - додала Гриб.
Нагадаємо, в.о. міністра енергетики Буславець розповіла про 100 днів керівництва Міненерго.