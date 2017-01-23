Нардеп прокоментував рішення суду про перевірку його з боку ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат України Андрій Лозовий розповів УНН, що має конфлікт інтересів з суддею Печерського районного суду Києва, яка надала дозвіл Державній фіскальній службі за клопотанням Генпрокуратури перевірити стосовно сплати ним податків.
“Там є декілька принципових моментів. Я буду готовий до перевірки, абсолютно і надам там всі документи по отриманню спадщини, по відчуженню майна рідних. Водночас вважаю, що Генерального прокурора треба теж перевірити”, — сказав депутат.
Також, А.Лозовий наголосив, що ухвалу про перевірку його з боку ДФС за клопотанням Генпрокуратури винесла суддя Печерського райсуду Ірина Литвінова.
“Я знайомий з суддею Літвіновою, яка приймала рішення по дозволу на перевірку мене з боку ДФС, і маю особистий конфлікт з суддею Літвіновою”, — зазначив він.
Нардеп пояснив, що “мав нагоду познайомитись із суддею, коли вона по "бєспрєдєлу“ відправила до СІЗО добровольця батальйону ОУН Володимира Гроцкова у справі захисників Конституції 31 серпня 2015 року”.
“Саме за такою ухвалою мене перевірятиме ДФС за клопотанням Генерального прокурора Юрія Луценка”, — додав він.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження має намір дослідити доходи народного депутата від Радикальної партії України, голови банківського комітету ВР Сергія Рибалки. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду міста Києва, опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень.