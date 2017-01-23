Нардеп прокомментировал решение суда о проверке его со стороны ГФС

"Там есть несколько принципиальных моментов. Я буду готов к проверке, абсолютно и предоставлю там все документы по получению наследства, по отчуждению имущества родных. В то же время считаю, что Генерального прокурора надо тоже проверить", - сказал депутат.

Также, А.Лозовой подчеркнул, что решение о проверке его со стороны ГФС по ходатайству Генпрокуратуры вынесла судья Печерского райсуда Ирина Литвинова.

"Я знаком с судьей Литвиновой, которая принимала решение по разрешению на проверку меня со стороны ГФС, и имею личный конфликт с судьей Литвиновой", - отметил он.

Нардеп пояснил, что "имел возможность познакомиться с судьей, когда она по "беспределу" отправила в СИЗО добровольца батальона ОУН Владимира Гроцкова по делу защитников Конституции 31 августа 2015 года".

"Именно по такому решению меня будет проверять ГФС по ходатайству Генерального прокурора Юрия Луценко", - добавил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в рамках уголовного производства намерена изучить доходы народного депутата от Радикальной партии Украины, председателя банковского комитета ВР Сергея Рыбалки. Об этом говорится в постановлении Печерского суда города Киева, опубликованной в Едином реестре судебных решений.