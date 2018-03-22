Нардеп Олена Сотник: здається, що Савченко хоче, щоб її заарештували

“Що мене дуже сильно дуже сильно насторожило. В мене відчуття, що Надія навпаки навіть хоче, щоб її заарештували, тобто вона хоче бути оцією Жанною Дарк. Оце протипоставляння. Вона була під судом в Росії — таким жорстоким, політично заангажованим, зі сфабрикованою цинічною справою і тепер вона знаходиться в суді в Україні. За категорично іншими обвинуваченнями і доказовою базою, але для людей це може знову ж таки використовуватися для дискредитації України, українських інституцій”, — сказала Сотник.

Вона також спрогнозувала, як відбуватиметься завтра засідання в Шевченківському суді Києва, де Савченко обиратимуть запобіжний захід: “Далі буде рішення суду. Я думає, що, звичайно, тут дуже багато чого буде залежати від тих матеріалів, які нададуть суду, тому що суд під час обрання запобіжного заходу в першу чергу, що він робить, він має ж не тільки оцінити саму підозру, що вона є обґрунтованою чи ні. Крім всього іншого, суд ще має зробити висновок, чи дійсно по всім цим статтям є достатньо обґрунтувань, тому що не всі статті є, які на сьогодні висуваються щодо Савченко, вони не всі передбачають обов’язковий запобіжний захід і арешт, тому завтра все буде залежати від прокурорів, від їх професійності, наскільки вони це можуть довести суду. І звичайно ж, я тут не буду ні з чого попередньо говорити, але суд має право прийняти самостійне рішення. В тому числі це може бути якийсь інший запобіжний захід”.

Як повідомляв УНН, засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Надії Савченко відбудеться завтра, 23 березня, приблизно о 9:00.