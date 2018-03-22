Нардеп Елена Сотник: кажется, что Савченко хочет, чтобы ее арестовали

“Что меня очень сильно очень сильно насторожило. У меня ощущение, что Надежда наоборот даже хочет, чтобы ее арестовали, то есть она хочет быть сей Жанной Дарк. Это противопоставление. Она была под судом в России — таким жестоким, политически ангажированным, со сфабрикованным циничной делом и теперь она находится в суде в Украине. По категорически другими обвинениями и доказательной базой, но для людей это может опять же использоваться для дискредитации Украины, украинских институтов”, — сказала Сотник.

Она также спрогнозировала, как будет происходить завтра заседание в Шевченковском суде Киева, где Савченко будут выбирать меру пресечения: “Дальше будет решение суда. Я думает, что, конечно, здесь очень многое будет зависеть от тех материалов, которые предоставят суду, так как суд при избрании меры пресечения в первую очередь, что он делает, он же не только должен оценить само подозрение, что оно является обоснованным или нет. Помимо всего прочего, суд еще должен сделать вывод, действительно по всем этим статьям достаточно обоснований, так как не все статьи есть, которые сегодня предъявляются к Савченко, они не все предусматривают обязательную меру пресечения и арест, поэтому завтра все будет зависеть от прокуроров, от их профессионализма, насколько они это могут доказать суду. И конечно же, я здесь не буду ни с чего предварительно говорить, но суд вправе принять самостоятельное решение. В том числе это может быть какой-то другой меру пресечения”.

Как сообщал УНН, заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежды Савченко состоится завтра, 23 марта, примерно в 9:00.