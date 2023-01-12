Наразі обстановка на кордоні з білоруссю не носить безпосередньої загрози – Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Наразі обстановка на території білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН з посиланням на Міноборони.
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«Станом на сьогодні обстановка на території білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами, зокрема, партнерами США, Польщі. Також постійно працює наша розвідка і станом на зараз підрозділи збройних сил білорусі, які розгорнуто вздовж державного кордону ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися», - розповів Наєв.
Він зазначив, що Україна поступово збільшує оборонні спроможності й займаємося заходами підвищення навченості особового складу.
«Але ми свідомі тої інформації якою володіємо, знаємо й почуваємо себе спокійно. Спокійно означає - професійно виконуємо те, що належить нам. Ми поступово збільшуємо наші оборонні спроможності й займаємося заходами підвищення навченості особового складу», - сказав Наєв.
Доповнення
У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.
10 січня помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченк повідомляв, що наразі не фіксується створення потужного ударного угрупування яким би ворог міг здійснити вторгнення на України з білорусі. Проте росія активно тисне на білорусь, щоб її підрозділи долучилися до повномасштабно війни.
Збройні сили готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі на сьогодні залишається малоймовірною. Так командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував інформацію про перекидання до білорусі техніки рф.
Павлюк повідомляв, що Київська область підготувалася до можливого наступу окупантів, а навколо Києва існує декілька рубежів оборони.