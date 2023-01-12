Сейчас обстановка на границе с беларусью не носит непосредственной угрозы – Наев

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«По состоянию на сегодняшний день обстановка на территории беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами, в частности партнерами США, Польши. Также постоянно работает наша разведка и по состоянию на сейчас подразделения вооруженных сил беларуси, развернутые вдоль государственной границы ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились», - рассказал Наев.

Он отметил, что Украина постепенно увеличивает оборонные способности и занимаемся мерами по повышению обученности личного состава.

«Но мы осознаем ту информацию которой владеем, знаем и чувствуем себя спокойно. Спокойно означает – профессионально выполняем то, что принадлежит нам. Мы постепенно увеличиваем наши оборонные способности и занимаемся мерами по повышению обученности личного состава», - сказал Наев.

Дополнение

В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.

10 января помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что пока не фиксируется создание мощной ударной группировки, каким бы враг мог осуществить вторжение на Украину из беларуси. Однако россия активно давит на беларусь, чтобы ее подразделения присоединились к полномасштабной войне.

Вооруженные силы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны беларуси на сегодняшний день остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о опрокидывании в беларуси техники россии.

Павлюк сообщал, что Киевская область подготовилась к возможному наступлению оккупантов, а вокруг Киева существует несколько рубежей обороны.