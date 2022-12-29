Наразі немає суттєвої загрози створення наступального угруповування на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наразі суттєвої загрози щодо створення наступального угруповування окупантів на Запорізькому напрямку немає. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Переміщення підрозділів противника ми відстежуємо. На даний час суттєвої загрози щодо створення наступального угруповування на Запорізькому напрямку немає», - сказав Громов.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що окупанти тікають з України. На Запоріжжі військові позиції покинули понад 200 найманців.