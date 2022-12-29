Наразі немає суттєвої загрози створення наступального угруповування на Запорізькому напрямку

Цитата

«Переміщення підрозділів противника ми відстежуємо. На даний час суттєвої загрози щодо створення наступального угруповування на Запорізькому напрямку немає», - сказав Громов.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що окупанти тікають з України. На Запоріжжі військові позиції покинули понад 200 найманців.



