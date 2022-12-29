Пока нет существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении

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«Перемещение подразделений противника мы отслеживаем. В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении нет», - сказал Громов.

Дополнение

Генштаб сообщал, что оккупанты убегают из Украины. В Запорожье военные позиции покинули более 200 наемников.



