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14:16 • 19178 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 41576 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока нет существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении

Пока нет существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки оккупантов на Запорожском направлении нет. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Перемещение подразделений противника мы отслеживаем. В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении нет», - сказал Громов.

Дополнение

Генштаб сообщал, что оккупанты убегают из Украины. В Запорожье военные позиции покинули более 200 наемников.

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