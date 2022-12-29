Пока нет существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки оккупантов на Запорожском направлении нет. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Перемещение подразделений противника мы отслеживаем. В настоящее время существенной угрозы создания наступательной группировки на Запорожском направлении нет», - сказал Громов.
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Генштаб сообщал, что оккупанты убегают из Украины. В Запорожье военные позиции покинули более 200 наемников.