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Окупанти тікають з України: на Запоріжжі військові позиції покинули понад 200 найманців – Генштаб

Окупанти тікають з України: на Запоріжжі військові позиції покинули понад 200 найманців – Генштаб

Київ • УНН

 • 450249 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російські окупанти тікають з поля бою, полишаючи військові позиції. Так, за даними Генштабу, на тимчасово-зайнятих територіях “місце служби” залишили понад 200 найманців, які перебувають у розшуку, передає УНН.

Деталі

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Водночас, окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 103 770 осіб, 3017 танків та сотень одиниць військової техніки.

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