Оккупанты бегут из Украины: на Запорожье военные позиции покинули более 200 наемников - Генштаб

Детали

На временно занятых территориях Запорожской области, российские военнослужащие и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.

Вместе с тем, оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 103 770 человек, 3017 танков и сотен единиц военной техники.