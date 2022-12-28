Ще плюс 550: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 103 770 осіб, 3017 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 28.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3017 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од,
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- артилерійських систем – 1999 (+1) од,
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- РСЗВ – 418 (+0) од,
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- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
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- літаків – 283 (+0) од,
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- гелікоптерів – 267 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од,
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- спеціальної техніки ‒ 179 (+0).
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Доповнення
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