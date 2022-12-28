Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 103 770 человек, 3017 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.