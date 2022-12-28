Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 103 770 человек, 3017 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 28.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 103 770 (+550) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3017 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 6037 (+13) ед,
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- артиллерийских систем – 1999 (+1) ед,
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- РСЗО – 418 (+0) ед,
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- средств ПВО ‒ 212 (+0) ед,
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- самолетов – 283 (+0) ед,
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- вертолетов – 267 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (+8) ед,
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- специальной техники – 179 (+0).
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Дополнение
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