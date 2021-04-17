Напруження у Чорному морі: АМПУ заявила, що порти працюють без обмежень

Деталі

“За інформацією диспетчерської служби ДП “АМПУ”, станом на 08:00 17.04.21 порти працюють без обмежень“,- повідомили в Адміністрації.

Херсонський морський канал, Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, гирло “Бистре” — відкриті.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. Дії Росії відбуваються на тлі заходу в акваторію двох есмінців США Roosevelt і Donald Cook.

В той же час ЗМІ повідомили, що два американські військові кораблі мали б увійти у Чорне море і залишатися там до 5 травня, проте у МЗС Туреччини повідомили про відмову від такого рішення.

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі.

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