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Нападнику на письменника Рушді винесли вирок: 25 років в’язниці за замах на вбивство

Київ • УНН

 • 4020 перегляди

Хаді Матар, який напав з ножем на Салмана Рушді у 2022 році, засуджений до 25 років тюремного ув'язнення. Письменник втратив око і переживає кошмари після нападу.

Нападнику на письменника Рушді винесли вирок: 25 років в’язниці за замах на вбивство

Чоловіка, який напав на письменника Салмана Рушді з ножем перед приголомшеною аудиторією у 2022 році, залишивши лауреата премії осліплим на одне око, було засуджено у п'ятницю до 25 років тюремного ув'язнення, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

27-річний Хаді Матар мовчки стояв, поки суддя оголошував вирок. Він не заперечував нападу на Рушді, і коли його запросили виступити перед судом перед винесенням вироку, Матар видав кілька останніх образ на адресу письменника. Він сказав, що вірить у свободу слова, але назвав Рушді "лицеміром".

"Салман Рушді хоче проявити неповагу до інших людей", — сказав Матар. "Він хоче бути хуліганом, він хоче знущатися з інших людей. Я з цим не згоден".

77-річний Рушді не повернувся до західного Нью-Йорка на винесення вироку, але подав заяву про вплив на жертву, в якій він сказав, що йому сняться кошмари про те, що сталося, сказав окружний прокурор округу Чатокуа Джейсон Шмідт. 

Додамо

Відеозапис нападу, знятий камерами місця проведення і показаний на суді, показує, як Матар наближається до сидячого Рушді ззаду і тягнеться до нього, щоб вдарити його в торс ножем. Поки глядачі ахають і кричать, видно, як Рушді піднімає руки і встає зі свого місця, йде і спотикається на кілька кроків, а Матар висить на ньому, розмахуючи і завдаючи ударів ножем, поки вони обидва не падають і не опиняються оточеними роззявами, які кидаються їх рознімати.

У лютому присяжні визнали Матара винним у замаху на вбивство і нападі після обговорення менше двох годин.

Суддя Девід Фолі сказав Матару, що він вважає примітним те, що він вирішив спробувати вбити Рушді в Chautauqua Institution, літньому притулку, яке пишається вільним обміном ідеями.

"У всіх нас є право мати свої власні ідеали; у всіх нас є право їх нести", — сказав Фолі. "Але коли ви заважаєте комусь іншому робити це, здійснюючи акт насильства, в Сполучених Штатах Америки це має бути злочином, за який слід відповідати".

Суддя також засудив Матара до семи років за поранення людини, яка була на сцені з Рушді, хоча цей термін буде йти одночасно з іншим вироком.

Після нападу Рушді провів 17 днів у лікарні Пенсильванії і більше трьох тижнів у реабілітаційному центрі Нью-Йорка. Автор "Опівнічних дітей", "Останнього подиху мавра" і "Міста Перемоги" детально описав своє одужання у своїх мемуарах 2024 року "Ніж".

Адвокат Матара Натаніель Бароне просив суддю засудити його до 12 років позбавлення волі, посилаючись на відсутність у нього судимості.

Шмідт, прокурор, сказав, що Матар заслуговує на максимальний термін у 25 років, заявивши, що Матар "спроектував цей напад так, щоб завдати максимальної шкоди не тільки Рушді, але й усій спільноті, 1400 людям, які були там, щоб спостерігати за цим".

Що ще треба знати

Далі Матара чекає федеральний суд за звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом. У той час як перший суд був зосереджений в основному на деталях самого нападу з ножем, очікується, що наступний буде заглиблюватися в більш складне питання мотиву. Він не визнав себе винним. Якщо Матар буде визнаний винним за федеральними звинуваченнями, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Влада заявила, що Матар, громадянин США, намагався виконати фетву, або указ, винесений десятиліттями раніше, що закликає до смерті Рушді, коли він відправився зі свого будинку в Ферв'ю, штат Нью-Джерсі, щоб напасти на Рушді в літньому притулку приблизно в 70 милях (110 кілометрах) на південний захід від Буффало.

Матар вважав, що фетва, вперше видана в 1989 році, була підтримана ліванським бойовим угрупованням "Хезболла" і схвалена в промові 2006 року генеральним секретарем угруповання Хасаном Насраллою, згідно з федеральними прокурорами.

Іранський лідер аятолла Рухолла Хомейні видав фетву після публікації роману Рушді "Сатанинські вірші", який деякі мусульмани вважають блюзнірським. Рушді провів роки в бігах, але після того, як Іран оголосив, що не буде виконувати указ, він вільно подорожував протягом останньої чверті століття.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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