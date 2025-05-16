Нападавшему на писателя Рушди вынесли приговор: 25 лет тюрьмы за покушение на убийство

Мужчину, который напал на писателя Салмана Рушди с ножом перед ошеломленной аудиторией в 2022 году, оставив лауреата премии ослепшим на один глаз, приговорили в пятницу к 25 годам тюремного заключения, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

27-летний Хади Матар молча стоял, пока судья объявлял приговор. Он не отрицал нападения на Рушди, и когда его пригласили выступить перед судом перед вынесением приговора, Матар издал несколько последних оскорблений в адрес писателя. Он сказал, что верит в свободу слова, но назвал Рушди "лицемером".

"Салман Рушди хочет проявить неуважение к другим людям", — сказал Матар. "Он хочет быть хулиганом, он хочет издеваться над другими людьми. Я с этим не согласен".

77-летний Рушди не вернулся в западный Нью-Йорк на вынесение приговора, но подал заявление о влиянии на жертву, в котором он сказал, что ему снятся кошмары о том, что произошло, сказал окружной прокурор округа Чатокуа Джейсон Шмидт.

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Видеозапись нападения, снятая камерами места проведения и показанная на суде, показывает, как Матар приближается к сидящему Рушди сзади и тянется к нему, чтобы ударить его в торс ножом. Пока зрители ахают и кричат, видно, как Рушди поднимает руки и встает со своего места, идет и спотыкается на несколько шагов, а Матар висит на нем, размахивая и нанося удары ножом, пока они оба не падают и не оказываются окруженными зеваками, которые бросаются их разнимать.

В феврале присяжные признали Матара виновным в покушении на убийство и нападении после обсуждения менее двух часов.

Судья Дэвид Фоли сказал Матару, что он считает примечательным то, что он решил попытаться убить Рушди в Chautauqua Institution, летнем приюте, который гордится свободным обменом идеями.

"У всех нас есть право иметь свои собственные идеалы; у всех нас есть право их нести", — сказал Фоли. "Но когда вы мешаете кому-то другому делать это, совершая акт насилия, в Соединенных Штатах Америки это должно быть преступлением, за которое следует отвечать".

Судья также приговорил Матара к семи годам за ранение человека, который был на сцене с Рушди, хотя этот срок будет идти одновременно с другим приговором.

После нападения Рушди провел 17 дней в больнице Пенсильвании и более трех недель в реабилитационном центре Нью-Йорка. Автор "Полуночных детей", "Последнего вздоха мавра" и "Города Победы" подробно описал свое выздоровление в своих мемуарах 2024 года "Нож".

Адвокат Матара Натаниэль Бароне просил судью приговорить его к 12 годам лишения свободы, ссылаясь на отсутствие у него судимости.

Шмидт, прокурор, сказал, что Матар заслуживает максимального срока в 25 лет, заявив, что Матар "спроектировал это нападение так, чтобы нанести максимальный ущерб не только Рушди, но и всему сообществу, 1400 людям, которые были там, чтобы наблюдать за этим".

Что еще нужно знать

Далее Матара ждет федеральный суд по обвинениям, связанным с терроризмом. В то время как первый суд был сосредоточен в основном на деталях самого нападения с ножом, ожидается, что следующий будет углубляться в более сложный вопрос мотива. Он не признал себя виновным. Если Матар будет признан виновным по федеральным обвинениям, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Власти заявили, что Матар, гражданин США, пытался выполнить фетву, или указ, вынесенный десятилетиями ранее, призывающий к смерти Рушди, когда он отправился из своего дома в Ферв'ю, штат Нью-Джерси, чтобы напасть на Рушди в летнем приюте примерно в 70 милях (110 километрах) к юго-западу от Буффало.

Матар считал, что фетва, впервые изданная в 1989 году, была поддержана ливанской боевой группировкой "Хезболла" и одобрена в речи 2006 года генеральным секретарем группировки Хасаном Насраллой, согласно федеральным прокурорам.

Иранский лидер аятолла Рухолла Хомейни издал фетву после публикации романа Рушди "Сатанинские стихи", который некоторые мусульмане считают богохульным. Рушди провел годы в бегах, но после того, как Иран объявил, что не будет выполнять указ, он свободно путешествовал в течение последней четверти века.