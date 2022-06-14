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Напад Китаю на Тайвань вдарить по світовій торгівлі більше, ніж війна в Україні

Напад Китаю на Тайвань вдарить по світовій торгівлі більше, ніж війна в Україні

Київ • УНН

 • 334615 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Будь-який військовий напад Китаю на Тайвань вплине на глобальні торгові потоки, більше ніж війна в Україні, заявив Reuters у вівторок головний торговий переговорник Тайбея Джон Ден, додавши, що це призведе до нестачі напівпровідникових мікросхем, передає УНН.

Російське вторгнення в Україну в лютому спровокувало зростання цін на сировинні товари та заборону експорту продовольства, що призвело до побоювань голоду в більш бідних країнах.

Деталі

Джон Ден заявив, що, якщо Китай нападе на Тайвань, потенційні збої можуть бути ще гіршими, пославшись на залежність світу від Тайваню щодо чіпів, які використовуються в електромобілях та мобільних телефонах.

"Порушення міжнародних ланцюжків поставок, порушення міжнародного економічного порядку та шанси на зростання будуть набагато, набагато (значнішими), ніж ця війна, - сказав він агентству Рейтер в інтерв'ю в кулуарах великої міністерської наради Світової організації торгівлі в Женеві. - У всьому світі буде брак постачання".

Доповнення

Російське вторгнення - це перший випадок в історії 27-річної роботи СОТ, коли один її член вторгається на територію іншого (війна росії та України - ред.). Торговий орган сподівається укласти пакет угод, у тому числі з продовольчої безпеки, щоб полегшити поставки, але напруженість, спричинена війною, може ускладнити це, кажуть джерела агенства Reuters в торгівлі.

Тайвань, який приєднався до західних санкцій щодо росії, у неділю взяв участь у оплесках делегату України від СОТ.

СОТ — одна з небагатьох багатосторонніх організацій, у яких Китай та Тайвань працюють пліч-о-пліч, оскільки Пекін блокує його участь в інших.

Додамо

Уряд Тайбею не повідомив про ознаки неминучої атаки з боку Китаю, але Тайвань підвищив рівень готовності з початку війни в Україні, побоюючись намірів Пекіна.

Китайський уряд заявляє, що хоче "мирного возз'єднання", але резервує "інші варіанти" для Тайваню, який вважає китайською провінцією, і демократично обраний уряд Тайбея рішуче заперечує цю точку зору.

Тайвань домінує на світовому ринку виробництва найпередовіших чіпів, а його експорт минулого року становив 118 мільярдів доларів.

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