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Нападение Китая на Тайвань ударит по мировой торговле больше, чем война в Украине

Нападение Китая на Тайвань ударит по мировой торговле больше, чем война в Украине

Киев • УНН

 • 334612 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Любое военное нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки, больше чем война в Украине, заявил Reuters во вторник главный торговый переговорщик Тайбэя Джон Дэн, добавив, что это приведет к нехватке полупроводниковых микросхем, передает УНН.

Российское вторжение в Украину в феврале спровоцировало рост цен на сырьевые товары и запрет на экспорт продовольствия, что привело к опасениям голода в более бедных странах.

Детали

Джон Дэн заявил, что, если Китай нападет на Тайвань, потенциальные сбои могут быть еще хуже, сославшись на зависимость мира от Тайваня по поводу чипов, используемых в электромобилях и мобильных телефонах.

"Нарушения международных цепочек поставок, нарушения международного экономического порядка и шансы на рост будут намного, намного (значительнее), чем эта война, - сказал он агентству Рейтер в интервью в кулуарах крупного министерского совещания Всемирной торговой организации в Женеве. - Во всем мире будет недостаток снабжения".

Дополнение

Российское вторжение – это первый случай в истории 27-летней работы ВТО, когда один ее член вторгается на территорию другого (война россии и Украины – ред.). Торговый орган надеется заключить пакет сделок, в том числе по продовольственной безопасности, чтобы облегчить поставки, но напряженность, вызванная войной, может осложнить это, говорят источники агентства Reuters в торговле.

Тайвань, присоединившийся к западным санкциям в отношении россии, в воскресенье принял участие в аплодисментах делегата Украины от ВТО.

ВТО — одна из немногих многосторонних организаций, в которых Китай и Тайвань работают бок о бок, поскольку Пекин блокирует его участие в других.

Добавим

Правительство Тайбэя не сообщило о признаках неизбежной атаки со стороны Китая, но Тайвань повысил уровень готовности с начала войны в Украине, опасаясь намерений Пекина.

Китайское правительство заявляет, что хочет "мирного воссоединения", но резервирует "другие варианты" для Тайваня, который считает китайской провинцией, и демократически избранное правительство Тайбэя решительно отрицает эту точку зрения.

Тайвань доминирует на мировом рынке производства самых передовых чипов, а его экспорт в прошлом году составил 118 миллиардов долларов.

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