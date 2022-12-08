Наказав стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова: СБУ ідентифікувала ватажка рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ватажка рашистів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова, ідентифіковано. Це - заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу зс рф підполковник Євгєній Зеленов, передає УНН із посиланням на СБУ.
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"У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.
Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу зс рф підполковник Євгєній Зеленов", - йдеться у повідомленні.
Деталі
24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.
За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.
При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.
За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.
У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
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