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Наказав стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова: СБУ ідентифікувала ватажка рашистів

Наказав стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова: СБУ ідентифікувала ватажка рашистів

Київ • УНН

 • 705615 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Ватажка рашистів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова, ідентифіковано. Це - заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу зс рф підполковник Євгєній Зеленов, передає УНН із посиланням на СБУ.

Цитата

"У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.

Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу зс рф підполковник Євгєній Зеленов", - йдеться у повідомленні.

Деталі

24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.

При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

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