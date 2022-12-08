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Приказал стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков: СБУ идентифицировал главаря рашистов

Киев • УНН

 • 705612 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главарь рашистов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков, идентифицирован. Это - заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа вс рф подполковник Евгений Зеленов, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

"В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харьковщины.

Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа вс рф подполковник Евгений Зеленов", - говорится в сообщении.

Детали

24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, которая вела активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам.

За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские граждане.

В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

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