"Накачував" алкоголем і ґвалтував дівчат на Херсонщині: окупант отримав підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російський військовий підозрюється у тому, що змушував вживати алкоголь і ґвалтував дівчат на окупованій території Херсонської області, повідомили в понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, навесні 2022 року підозрюваний чинив сексуальне насильство на окупованих територіях Херсонської області.
"У квітні 2022 року він прибув на подвір'я будинку, де проживала неповнолітня дівчина. Направивши зброю на членів родини, він забрав дівчину із собою, а потім зґвалтував", - повідомили у прокуратурі.
У травні 2022 року, як повідомляється, він здійснив такі ж дії з іншою дівчиною, в іншому населеному пункті Херсонщини. "Під приводом перевірки «благонадійності» російський військовий забрав її з рідного дому, погрожував зброєю, вистрілив з пістолета біля голови та зґвалтував", - зазначили у відомстві.
"В обох випадках підозрюваний змушував дівчат проти волі вживати алкогольні напої, внаслідок чого одна з постраждалих втратила свідомість", - вказали у прокуратурі.
Як повідомляється, військовослужбовцю зс рф ідентифіковано і повідомлено йому про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Трьох російських окупантів судитимуть за зґвалтування дівчини під час окупації Харківщини.